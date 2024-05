Dazn, la Top Gol della 38° giornata di Serie A: presente la rete di Zaccagni in Lazio-Sassuolo

Nella serata di domenica scorsa, si è conclusa la stagione della Lazio. I biancocelesti, grazie all'1-1 dell'Olimpico contro il Sassuolo, hanno conquistato matematicamente la partecipazione alla prossima Europa League. La squadra di Tudor ha così chiuso il campionato di Serie A al settimo posto con 61 punti.

Depositphotos

Dazn, la Top Gol della 38esima di Serie A: presente Zaccagni

Il pareggio dello Stadio Olimpico di Roma, si è aperto con il vantaggio biancoceleste firmato Mattia Zaccagni, autore della rete direttamente su calcio di punizione al 60esimo. Sei minuti dopo è arrivato il gol del pari neroverde realizzato da Viti.

Il profilo ufficiale Instagram di Dazn, ha pubblicato la “Top Gol” della 38° giornata di Serie A: attraverso un video, sono stati riprese tutte le migliori reti dell'ultimo turno del campionato. Tra queste, è presente anche il calcio di punizione realizzato dal numero 20 biancoceleste, con cui ha portato la Lazio in vantaggio. Oltre al suo gol, ci sono anche: il secondo gol di Marko Arnautovic dell'Inter in casa dell'Hellas Verona, il gol dell'1-0 dell'Atalanta contro il Torino firmato Gianluca Scamacca, il raddoppio del Milan a San Siro contro la Salernitana con Olivier Giroud e la rete di Kingstone per il momentaneo 2-1 del Cagliari contro la Fiorentina. Di seguito il video pubblicato con tutte e cinque i gol realizzati.

Lazio, i numeri stagionali di Mattia Zaccagni

Il numero 20 biancoceleste, nella stagione che si è conclusa da pochi giorni, ha collezionato 36 presenze con la maglia della Lazio, suddivise in: 28 nel campionato di Serie A, 6 in Champions League e 2 in Coppa Italia. Lo score realizzativo parla di 7 reti messe a segno (6 in campionato e 1 in Coppa Italia, decisivo nella vittoria nel Derby ai Quarti contro la Roma) e 2 assist vincenti forniti ai proprio compagni.