Ass. Veloccia: "Flaminio? Siamo in attesa. Stadi? La Lazio è indietro rispetto alla Roma"

Uno dei temi più caldi nell'ambiente biancoceleste, anche se a distanza di settimane, rimane sempre lo Stadio Flaminio, come nuova casa della Lazio. Argomento trattato dall'assessore all'urbanistica, Maurizio Veloccia, ai microfoni di Radio Laziale nel corso della trasmissione di Lazio Social Club.

Dossier che stiamo seguendo, in particolare il sindaco e onorato, ma che coinvolge anche noi. È un progetto ambizioso importante e complesso. Siamo in attesa, è stato fatto un lavoro sulle prime documentazione giunte. Abbiamo una consegna in cui ci sono documentazioni tecniche, ed economico-finanziarie, che mancano. Una volta ottenuta questa documentazione si avvia un'istruttoria che coinvolge tutti gli enti, come il ministero dei beni culturali, uffici di Roma capitale dalla mobilità, all'urbanistica e si fa conferenza dei servizi. Da cui si capisce se il progetto pio essere oggetto di pronunciamento dell'assemblea capitolina. Una volta ottenuta, si deve presentare il vero e proprio progetto dovrà essere con segnato all'amministrazione con tutti i pareri positivi degli enti. Il primo step è capire se ci sono le condizioni per andare avanti.

Prima si fa uno studio di fattibilità, po' si fa il vero e proprio progetto con dettagli e autorizzazioni perché hai l'ok da parte del comune.