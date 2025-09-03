Dele-Bashiru tra Lazio, Sarri e il suo obiettivo stagionale

Entusiasmo e voglia di crescere sono gli elementi emersi nelle parole che Dele-Bashiru ha utilizzato per l'attuale momento della sua Lazio. Il centrocampista nigeriano è intervenuto, direttamente dal ritiro con la sua nazionale nigeriana, ai microfoni di sure975fm.com. I temi toccati sono ovviamente la sua esperienza attuale alla Lazio, il cambio di allenatore con l'arrivo di Maurizio Sarri e quello che sarà il futuro per questa stagione calcistica 2025-2026.

Le parole del calciatore

Sarri è certamente uno dei migliori allenatori in circolazione, lavora ad alti livelli da tanti anni ormai. Conosce perfettamente il gioco, con lui si può migliorare davvero tanto se si lavora duramente. Sono molto contento che sia il mio allenatore alla Lazio quest'anno. Sono molto curioso di vedere dove arriveremo. Il mio obiettivo in questa stagione è giocare più partite possibili e fare tanta esperienza con un grande mister. E magari anche arrivare a dieci gol e cinque assist.

I numeri della scorsa stagione

La stagione passata, 2024-2025, è stata sicuramente positiva per il calciatore nigeriano. Considerazioni importanti che vanno fatte è sicuramente la giovane età, il passaggio importante dal campionato turco a quello italiano ed un ambientamento che non ha risentito di grossi disagi o rallentamenti. Dele-Bashiru, agli ordini di Marco Baroni, ha collezionato 29 presenze in tutte le competizioni mettendo a segno ben 5 reti e finalizzando 3 assist.