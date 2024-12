Accordo vicino per il nuovo centrocampista della Lazio

Si avvicina l'apertura del calciomercato invernale, ormai poche ore separano i club di serie A dal 2 gennaio, data che corrisponde all'inizio delle danze per quello che è rinominato come il mercato di riparazione che coincide con il giro di boa del campionato italiano.

In casa Lazio da mesi a tener banco è l'acquisto di un centrocampista, tassello che ha lasciato l'amaro in bocca nell'ambiente biancoceleste già da quest'estate quando la partenza di Danilo Cataldi ha lasciato un buco in quel reparto che non è andato giù al tifoso laziale.

Vicino l'acquisto di Fazzini

Il trio Baroni-Lotito-Fabiano sembra aver scelto in maniera concreta il nome che deve rinforzare il centrocampo biancoceleste. Il nome porta in Toscana, più precisamente in casa Empoli, Jacopo Fazzini il prescelto. Il giovane centrocampista ha attirato l'attenzione di diversi club importanti, tra cui Milan, Inter e Fiorentina, adesso però a sembrare in vantaggio su tutti i club sembra essere la Lazio. A svelarlo è Gianluca Di Marzio tramite Sky.

Formula e cifre

Non è assolutamente una voce di mercato ne tanto meno uno dei tanti nomi che sono girati in questi mesi su quotidiani, radio o media, a confermarlo è l'esperto di calciomercato più in auge da anni ormai, ovvero Gianluca Di Marzio, il giornalista entra nel dettaglio parlando anche di cifre e formula dell'acquisto che vedrebbe l'arrivo del giovane centrocampista alla corte di Baroni. La società biancoceleste infatti potrebbe chiudere l'affare per un prestito biennale con obbligo di riscatto vicino ai 15 milioni di euro. Le parti sono davvero vicine ad arrivare a un accordo, anche se manca ancora qualcosa tra domanda dei toscani e l'offerta dei capitolini. Si attendono sviluppi ma sicuramente la trattativa sembra ben avviata.