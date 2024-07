CdS | Patric: "La scorsa stagione non è stata così disastrosa. Mi sento figlio dei Laziali"

Il difensore della Lazio Gabarron Patric, ha rilascato alcune parole al Il Corriere dello Sport, parlando della scorsa stagione die biancocelesti. La squadra ha nettamente deluso le aspettative dei tifosi dopo il secondo posto raggiunto due anni fa, ma per lo spagnolo non è stata una stagione così disastrosa. Sono stati acuni punti persi contro le piccole a conmpormettere la stagione.

Queste le sue parole:

“Sappiamo quanto chiede la piazza, ma se andiamo in profondità l'annata non è stata così disastrosa. Siamo usciti in Coppa Italia per un gol della Juve all'ultimo minuto, abbiamo battuto il Bayern in Champions. Ma in Serie A c'erano attese ben diverse e questo conta.”

Lo spagnolo ha poi proseguito con delle parole al miele per la Lazio e per i Laziali:

“Sono fiero che i tifosi ora credano in me, ho raggiunto un equilibrio nelle prestazioni. Non mollo mai, do il 100%, è uno stile di vita, tutti i laziali hanno capito ormai che tipo di persona sono. Qui sono cresciuto, sono un figlio dei laziali. Loro lo sentono, io lo sento. Non riesco a controllarmi: soffro e lotto con i tifosi, sono un tipo passionale e spontaneo. Anche se non penso a diventare una bandiera della Lazio. Nella prossima stagione, e in quelle a venire, continuerò a dare il massimo, come ho sempre fatto. Ma se un giorno non sarò più utile, me ne andrò subito".

Questo invece il suo intervento su Baroni: