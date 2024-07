Il Tempo | Pedro: "Questo sarà il mio ultimo anno. Ho deciso che..."

L'attaccante della Lazio Rodriguez Pedro ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Tempo, svelando alcune importanti novità sul proprio futuro. Lo spagnolo ha un altro anno di contratto con i biancocelesti, ma nonostante ciò si era aperta la possibilità di un suo addio antcipato. Un'opione smentita prorio da Pedro, che si è detto voglioso di affrontare una nuova stagione con la Lazio.

Queste le sue parole:

"Mi piace stare qui, con i compagni e con i tifosi della Lazio. Questo sarà il mio ultimo anno. Non so se smetterò di giocare a calcio, ma fino a quando starò qui, darò tutto per il gruppo. Se resto non lo so, ma io vorrei stare qui fino alla fine del mio contratto".