Il Messaggero | Lazio, in orbita Bellingham junior: ecco quanto chiede il Sunderland

Proposto anche Bonaventura, i 34 anni lo penalizzano nell’ottica di ringiovanimento dell’organico. Vecino ne ha 32 e non pensa al ritorno in Uruguay un anno prima della scadenza del contratto: «Dobbiamo ripartire dalla voglia e dall'entusiasmo di Baroni, rendere l'adattamento dei nuovi più rapido. Spero di fare ancora tanti gol il prossimo anno, ma l'importante per me è stare bene dal punto di vista fisico, e poi contano di più gli obiettivi della Lazio. Io trequartista? Preferisco giocare nei due in mezzo». Con Dele-Bashiru e Pedro (continua a rifiutare l’Al-Qadsiah), alternati nel 4-2-3-1, non c'è più bisogno del suo adattamento.

Fantasista, la Lazio pensa a Bellingham junior

Ma un altro fantasista di fisico dietro le punte potrebbe servire, ecco perché resta in orbita Bellingham junior: il Sunderland chiede almeno 15 milioni, c'è in fila mezza Premier su Jobe, fratello di Jude del Real, ecco perché la Lazio non fa trapelare nulla per rimanere di nuovo col cerino in mano. Scottata da Greenwood (oggi la firma col Marsiglia, decisivo lo stipendio da 5 milioni l’anno), ora il club capitolino vuole rifletterci un po’ sul rinforzo nel reparto offensivo.

Lazio, Samardzic torna di moda

Possono tornare di moda Samardzic, l’eclettico Stengs (anche in un eventuale scambio con Isaksen al Feyenoord) e Laurienté del Sassuolo. In base a questo si deciderà il modulo, con un altro esterno il 4-3-3 resta in ballo, Castrovilli può arretrare dietro. Possono insomma arrivare altri due colpi, non uno.



