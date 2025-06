Lazio boccia l’offerta di 25 milioni dell’Al‑Hilal

Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo canale ufficiale Twitter, la Lazio avrebbe rifiutato un’offerta importante da parte dell’Al-Hilal per Nuno Tavares. Il club saudita avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro più bonus per assicurarsi il terzino portoghese, ma la dirigenza biancoceleste ha deciso di declinare la proposta.

Tavares - LazioPress

Dall’Arsenal alla Lazio:

Tavares, arrivato dall’Arsenal in prestito con diritto di riscatto, ha vissuto una stagione complicata a causa di numerosi infortuni, ma il club capitolino ha comunque deciso di puntare su di lui.

Il Tweet di Alfredo Pedullà