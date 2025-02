Lazio, furto a casa di Gila durante Lazio-Napoli: il bottino da 40.000 euro

Sabato la Lazio ha disputato il match contro il Napoli, pareggiato 2-2 nei minuti finali proprio da Dia, che ha consentito alla Lazio di rimanere aggrappata alla posizione Champions, salendo a 35 punti (attualmente a pari punti con la Juventus, reduce dal successo contro il nerazzurri di Inzaghi domenica). Sabato prossimo i biancocelesti sono attesi a Venezia e l’obiettivo sarà assolutamente riprendere la continuità dei risultati e tornare a vincere.

Durante Lazio-Napoli…

Proprio durante il match Lazio-Napoli, disputato sabato alle ore 18:00 all’Olimpico, come riporta Il Messaggero, una banda di ladri sarebbe entrata nella villetta del difensore biancoceleste Mario Gila, situata nei pressi di Formello. È questa l’ipotesi dei carabinieri della stazione Cassia che stanno indagando sul furto avvenuto lo scorso weekend. Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero forzato la porta d’ingresso dell’abitazione (affittata dall’ex centrocampista biancoceleste Milinković-Savić) e, una volta all’interno, rovistando fra le stanze, hanno rubato gioielli, tre orologi tra cui due Rolex, un iPad, borse e scarpe di marca per un bottino di 40.000 €. Tra la refurtiva, ci sarebbero anche alcuni gioielli dei genitori dello spagnolo, in visita nella Capitale proprio in questi giorni. Nessuno era in casa al momento del furto e il calciatore si è reso conto di tutto quanto una volta rientrato in serata.

Proseguiranno le indagini

Nell’abitazione di Formello, indipendente e isolata, nessuno dei vicini si sarebbe accorto di nulla. Oltretutto, in casa non è stato installato alcun sistema d’allarme o di video sorveglianza, i militari continueranno le indagini, anche se per ora non trapelano indizi utili per risalire all’identità dei banditi. Il difensore è solo l’ultima vittima di calciatori e vip finiti nel mirino di bande specializzate. Lo scorso luglio era stato colpito Mattia Zaccagni, per la seconda volta, nel suo appartamento alla Camilluccia, condiviso con la moglie e influencer Chiara Nasti, privati di gioielli e Rolex per un bottino da oltre 100.000 €.