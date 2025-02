Lazio, contro il Venezia Baroni ritrova Patric: il punto sugli altri infortunati

La Lazio sabato ha pareggiato contro il Napoli e si trova a pari punti, nella classifica di Serie A, con la Juventus (35), entrambe impegnate nella corsa Champions. In quest’ultimo periodo si è parlato di una perdita di continuità nei risultati dei biancocelesti: proprio per questo, il match di sabato prossimo contro il Venezia risulterà fondamentale. La Lazio farà di tutto per portare a casa i tre punti e cercare di riprendere la scia di risultati positivi, come fatto nella prima parte di campionato. Occorrerà una grande prestazione e massimo impegno da parte di tutti per continuare la corsa Champions fino alla fine dell’anno e battere la concorrenza di squadre come Juventus, Milan, Bologna e Fiorentina.

Il ritorno di Patric in campo

Una delle buone notizie in casa Lazio è quella relativa al rientro del difensore Patric, dopo un lungo stop dovuto ad un brutto infortunio. Lo spagnolo si era fermato il 16 dicembre, in occasione del match contro l’Inter, quando aveva riscontrato un ispessimento al tendine del malleolo per il quale si era sottoposto a cui le specifiche in Catalogna. Nelle scorse settimane, si è pensato ad un intervento o addirittura ad uno stop fino alla fine della stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, invece, dopo tanto lavoro differenziato, Patric rientrerà tra i convocati e ci sono buone possibilità di rivederlo titolare nella partita contro il Venezia.

Gli altri infortunati

Il rientro di Patric sarà positivo sia in campo, per avere un’alternativa in più, assolutamente valida, in difesa, ma non solo. Lo spagnolo, da vero veterano biancoceleste, costituisce un punto di riferimento per i più giovani e la squadra all’interno dello spogliatoio. D’altronde, nei primi quattro mesi di stagione, Baroni lo aveva impiegato 14 volte fra campionato, Coppa Italia ed Europa League, di cui 10 da titolare. Bisognerà ancora attendere per il rientro del lungodegente Vecino, out addirittura da novembre per una doppia lesione muscolare per la quale si vuole procedere in via cautelativa. Si attende anche Hysaj il cui rientro è fissato per l’andata degli ottavi di Europa League del 6 marzo. Contro il Cagliari l’albanese, appena reintegrato in rosa, ha riscontrato una lesione tra il primo e il secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Nella giornata di ieri a Formello erano assenti Pedro e Gila, ma per loro si è trattato di gestione, nessun infortunio in vista. La rosa della Lazio si sta piano piano rimettendo in sesto, pronta ad affrontare i numerosi impegni dei prossimi mesi.