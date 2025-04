Un evento storico per il mondo dello sport: logo sulla maglia della Lazio mai visto finora

La S.S. Lazio annuncia un momento storico che unisce il mondo del calcio a quello del volontariato: per la prima volta, il logo della Croce Rossa Italiana comparirà sulla maglia ufficiale di una squadra di Serie A. L’iniziativa, promossa dalla S.S. Lazio in collaborazione con la Fondazione S.S. Lazio 1900 e il Comitato Regionale Lazio della Croce Rossa, verrà presentata in una conferenza stampa che sottolinea l’importanza dei valori umanitari nello sport. Un’occasione unica per celebrare l’unione tra passione sportiva e impegno sociale. Di seguito il comunicato ufficiale:

Un evento storico per il mondo dello sport e del volontariato: per la prima volta la Croce Rossa Italiana comparirà sulla maglia ufficiale di una squadra di calcio di Serie A. Conferenza stampa di presentazione La conferenza stampa di presentazione si terrà domani, martedì 15 aprile, alle ore 10:30, presso il centro sportivo della S.S. Lazio a Formello. Saranno presenti: Claudio Lotito, Presidente della S.S. Lazio Cristina Mezzaroma, Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Salvatore Coppola, Presidente Comitato Regionale Lazio della Croce Rossa Italiana Nicolò Rovella, calciatore della S.S. Lazio Durante l’incontro verrà svelata la maglia che la Lazio indosserà nella partita Lazio- Bodø Glimt, in programma giovedì 17 aprile alle ore 21:00, recante il logo della Croce Rossa Italiana, simbolo universale di solidarietà e aiuto umanitario. L’iniziativa rappresenta una collaborazione inedita e significativa tra sport e volontariato, promuovendo i valori di inclusione, assistenza e comunità.