Pedullà: "Fazzini ha dato priorità alla Lazio, serve chiudere. Sondati anche…"

Nel mese di gennaio si sa: non ci si concentra solo sul calcio giocato ma anche sulle trattative che prendono piede nel corso della sessione invernale di calciomercato. La Lazio ha urgente bisogno di operare sia in entrata che in uscita viste alcune defezioni di formazione che costringono molti calciatori biancocelesti agli straordinari. La dirigenza biancoceleste si sta concentrando soprattutto sul centrocampo avendo individuato in Jacopo Fazzini il profilo ideale.

Fazzini-Lazio: il punto di Alfredo Pedullà

Come riportato poco fa dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Fazzini ha dato priorità alla Lazio anche se sperava di essere accontentato prima e spera di non dover aspettare ancora, ricordiamo che è stato escluso dalla lista dei convocati nell'ultima gara dell'Empoli. Sempre secondo quanto riportato da Pedullà la Lazio ha sondato anche Casadei e Payero ma il preferito rimane Fazzini per cui ora serve chiudere e sul quale non ci sono altre offerte tali da far cambiare idea al calciatore.

Il post di Pedullà