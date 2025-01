Manca già veramente poco alla sfida di venerdì contro il Como con la Lazio che ha l'obbligo di risollevare la testa dopo la sconfitta nel derby, purtroppo o per fortuna si torna in campo praticamente subito sarà infatti la sfida tra Biancocelesti e Lariani ad aprire la 20° giornata di Serie A, in programma venerdì alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma.

La Lazio deve ricaricare le pile mentali e anche quelle fisiche nonostante le numerose defezioni di formazione dovute sia a infortuni sia alle squalifica cui dovrà far fronte Baroni nella sfida a Fabregas e ai suoi. Questa mattina i calciatori biancocelesti si sono allenati all'interno del Centro Sportivo di Formello prima della rifinitura in programma domani.

Gli assenti all'allenamento di oggi

Come anticipato non sarà una partita semplice viste le tante assenze, quest'oggi non si sono allenati: Patric, Gila, Vecino, Pedro, Zaccagni. Il capitano biancoceleste e il numero 34 della Lazio salteranno forzatamente la gara di venerdì vista la squalifica rimediata per diffida. Patric e Vecino sono out ancora per un po', mentre Pedro a questo punto è in serio dubbio per la sfida di Como.

