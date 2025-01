Ultras Lazio: "Questa sera dalle 22.00 invitiamo tutti a P.zza della Libertà"

Si avvicina il compleanno della S.S. Lazio: poche ore e la Prima Squadra della Capitale compirà 125 anni di storia. Tanti, tantissimi gli appuntamenti che ha in programma la società biancoceleste per i 125 anni, eventi che non si limiteranno al solo 9 gennaio ma a tutto il 2025, intanto i tifosi si preparano a festeggiare alla mezzanotte a Piazza della Libertà come da tradizione.

L'appuntamento a Piazza della Libertà

Questa sera i tifosi della Lazio popoleranno Piazza della Libertà per aspettare tutti insieme la mezzanotte e festeggiare i 125 anni di storia della Prima Squadra della Capitale. Il tifo organizzato biancoceleste attraverso un comunicato sul proprio profilo Instagram ha dato appuntamento a tutti i tifosi questa sera a partire dalle 22.00 a Piazza della Liberta:

Per celebrare i 125 anni della squadra più antica della capitale ci ritroveremo, come da tradizione, tutti a Piazza della Libertà dalle ore 22:00.

Invitiamo quindi tutti i tifosi della S.S.Lazio a partecipare alla serata colorando la piazza del Rione Prati, EVITANDO BOMBONI E PETARDI che possano impedire a padri di famiglia di far godere ai propri figli la gioia di festeggiare un evento importante come questo.

SE SEI TIFOSO DELLA LAZIO NON PUOI MANCARE.

ULTRAS LAZIO

Il post su Instagram della Voce della Nord