Viktoria Plzen-Lazio: le probabili mosse di Baroni per gli ottavi di finale

Gli ottavi di finale di Europa League stanno per iniziare, stasera le 16 squadre rimaste si sfideranno per tentare di ottenere un posto nei quarti di finale della competizione. La squadra biancoceleste si è mantenuta alla vetta della classifica sin dalla prima giornata ed ora manca sempre meno per arrivare al traguardo, tuttavia, stasera la Lazio dovrà sfidare il Viktoria Plzen al Doosan Arena e lottare per guadagnarsi un posto ai quarti di finale.

Europa League: i match in programma

Oggi 6 marzo si disputeranno le partite valide per il girone d'andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League, tra 16 squadre soltanto 8 potranno accedere alla fase successiva della competizione europea e tentare di alzare la Coppa. Gli incontri inizieranno alle ore 18:45 con AZ Alkmaar-Tottenham, FCSB-Lyon, Fenerbhace-Rangers e Real Sociedad-Manchester United. Dalle ore 21:00, invece, si potrà vedere lo scontro tra la Roma e l'Atheltic Club e tra l'Ajax e l'Eintracht Frankfurt. Sono in programma per stasera alle ore 21:00 anche Bodoe/Glimt-Olympiacos e Viktoria Plzen-Lazio, le cui finaliste si sfideranno ai quarti di finale. Le partite per il girone di ritorno, ultima possibilità per accedere alla fase successiva della competizione europea, si terranno giovedì 13 marzo.

Nella pagina seguente le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Lazio