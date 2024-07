La Repubblica | Ecco chi è l'attaccante che vale 10 volte Greenwood

Durante la conferenza stampa per presentare il nuovo allenatore Marco Baroni, il Presidente della Lazio Lotito ha dichiarato:

"Greenwood? Sto trattando con uno dieci volte più forte."

Naturalmente, tutti si chiedono chi possa essere questo giocatore misterioso. L'edizione odierna de La Repubblica ha rivelato che il 'mister X' è probabilmente Vitor Roque del Barcellona.

Il centravanti brasiliano, già accostato in passato alla Lazio, non è soddisfatto dello spazio e del tempo di gioco concessogli in Spagna. Sotto la guida di Xavi, è diventato un vero caso: in 16 presenze da gennaio ha segnato solo 2 gol. Secondo il quotidiano, il suo valore si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, e il club biancoceleste sta cercando la soluzione migliore per portarlo a Roma. Tuttavia, il giocatore del 2005 vorrebbe restare con i blaugrana anche la prossima stagione. Il profilo di Roque è stato accostato anche a Napoli, Fiorentina e Inter, ma ora sembra che anche la Lazio sia in corsa.