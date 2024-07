Il Messaggero | La Lazio dice addio alla Paideia: accordo con la nuova clinica

In attesa dell'inizio del ritiro ad Auronzo di Cadore e della nuova stagione, la Lazio sta proseguendo con le consuete visite mediche. Quest'anno, però, non si svolgeranno alla Clinica Paideia, ma all'Isokinetic, dove diversi calciatori si sono già presentati. Secondo Il Messaggero, è stato raggiunto un accordo con l'ospedale San Carlo come nuova clinica di riferimento. La Paideia, invece, ha trovato un'intesa con la Roma, segnando così un cambio di struttura per le visite mediche delle due squadre.