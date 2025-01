Casadei, parla il padre: "Tra Roma e Torino avrei una preferenza, ecco quale"

Cesare Casadei è molto vicino al ritorno in Italia, Lazio e Torino sono pronte a contenderselo. L'offerta biancoceleste sembrerebbe migliore rispetto a quella granata ma Urbano Cairo sta tentando il sorpasso. In merito, il padre di Casadei ha parlato della trattativa e ha espresso una sua preferenza sulla destinazione del figlio Cesare. Queste le sue parole ai microfoni di LaLazio.com

Noi siamo qui che non vediamo l’ora che tutto finisca e che il Chelsea decida per bene il futuro di Cesare, poi che siano Lazio o Torino, non voglio e non posso dire granché, sono due bellissime città, e due squadre importanti, Cesare sa bene tutto e di solito sceglie bene…