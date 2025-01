Manfredini: "La Lazio di Baroni mi piace. Su Dia e Isaksen..."

La Lazio ha ritrovato la vittoria su un campo ostico come quello di Verona, con una prestazione impeccabile della squadra di Baroni. Fin dalle prime battute, i biancocelesti hanno imposto il loro gioco, portando a casa i tre punti grazie alle reti di Gigot, Dia e Zaccagni. Sulla stagione finora disputata dalla Lazio, l’ex calciatore Manfredini si è espresso ai microfoni di Radiosei:

La Lazio di Baroni mi piace, è quarta in classifica e questo dice già molto. Lo scetticismo iniziale è stato spazzato via dal lavoro e dai risultati di Baroni, che sta dimostrando di essere la scelta giusta da parte della società.

Manfredini ha poi analizzato alcuni elementi chiave della rosa. Su Dia ha detto:

Non credevo che potesse riprendersi e fare così bene in una piazza così importante. Ha qualità, segna, ed è senza dubbio il giocatore che più mi ha sorpreso. Forse a Salerno era semplicemente finito il suo tempo.

Per quanto riguarda Isaksen, il giudizio è più critico:

S ta rendendo meno di quanto potrebbe. Se non raggiungi il tuo potenziale ideale, significa che stai rendendo quello che realmente vali. I limiti non sono solo tecnici o tattici, ma anche caratteriali, e possono influire sul rendimento.

Infine, un commento sul mercato di gennaio:

Non credo molto nelle operazioni invernali, a meno che non ci siano reali necessità di rosa. Non è facile rinforzare una squadra che sta andando così bene".