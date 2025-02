La Lazio a tutto Rovella, per lui manca solo il gol

Rovella, cuore e battaglia: il guerriero della Lazio

Nicolò Rovella vive il calcio con lo spirito di un antico guerriero, mettendo in campo grinta e passione in ogni partita con la maglia biancoceleste. A Roma ha trovato la sua dimensione, sentendosi sempre più legato alla Lazio, al punto da rifiutare qualsiasi sirena estera: il suo desiderio è restare in biancoceleste "a vita". Il suo attaccamento alla squadra è evidente, tanto che anche i compagni ne parlano con ammirazione. Castrovilli, passato al Monza, ha rivelato come il motto di Rovella sia ormai condiviso da molti:

La Lazio ti entra dentro, ti sceglie.

Pronto alla sfida: Rovella contro il Napoli

Dopo aver saltato la gara d’andata, Rovella sarà a disposizione per la sfida contro il Napoli. Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, l’unico tassello che gli manca è il gol: la rete annullata a Parma è ancora una ferita aperta, ma il centrocampista continua a lavorare sul tiro, come ha già fatto con passaggi e verticalizzazioni. I suoi numeri parlano chiaro: l’assist a Dele-Bashiru e il 100% di precisione nei passaggi contro il Cagliari dimostrano la sua crescita costante. Domani sarà protagonista di un duello cruciale a centrocampo contro Anguissa e Lobotka, insieme a Guendouzi. Anche Antonio Conte, che già anni fa aveva intravisto il suo talento, sa di trovarsi di fronte un avversario pronto a lottare su ogni pallone.