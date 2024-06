Corsi, presidente dell'Empoli: "Mandas, Basic e Cataldi? Per noi sono..."

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, fresco di salvezza conquistata all'ultimo minuto contro la Roma grazie a una rete di Niang, è intervenuto ai microfoni di Radio Olympia per parlare di Lazio, in particolare delle possibili operazioni che potrebbero coinvolgere i due club durante l'imminente sessione di calciomercato estiva, che aprirà ufficialmente il 1° luglio. Il patron empolese non ha fornito molti spunti rilevanti, ma ha escluso categoricamente l'acquisto di giocatori dalla Lazio, definendoli "fuori portata" per le casse dei toscani. Corsi, ha poi avuto modo di parlare della Primavera biancoceleste allenata da Mister Sanderra, che ha saputo stupire tutti arrivando a un passo dalla finale scudetto. Il tutto da neopromossa, facendo lievitare notevolmente il valore di alcune individualità.

Queste le sue parole:

Mandas e Basic ed anche altri calciatori, fra i quali il mio vecchio pupillo Cataldi, in eventuale uscita dalla Lazio, credo siano tutti giocatori fuori portata per l’Empoli

Sulla primavera biancoceleste: