Lotito in conferenza: "Abbiamo preso Taylor, sugli arbitri…"

Al termine di Lazio-Fiorentina è intervenuto in conferenza stampa il presidente Claudio Lotito.

La mia longevità è dettata dall'esperienza, sono il presidente più longevo nella storia del calcio italiano. Castellanos voleva andare via, è stato un ragazzo corretto, serio, così come Guendouzi. Sono giocatori che nel momento in cui vengono allettati da offerte economiche e sportive di natura diversa possono rimanere interessati ad altre scelte ed esperienze, soprattutto se non si trovano nel gioco e non pensano di potersi esprimere al meglio. Nessuno sta svendendo i giocatori. La cosa che mi fa sorridere è che fino a ieri ci fossero dei giocatori marginali nella Lazio, di poco conto, che fossimo una squadra di quattro soldi. Avete scritto tante cose non vere, come che avevamo nascosto al mister del mercato bloccato. Sono tutte bugie, la verità è che il direttore amministrativo che ho trovato nella Lazio, e non ho scelto io, ha posto un problema. Qui c'erano dei criteri che venivano adottati, come l'indice di liquidità che ho posto io quando c'era il Parma. Testava la cassa a breve, per avere la certezza che un club aveva i soldi necessari per finire il campionato. Quell'indice era a 0,2, poi qualcuno ha pensato di utilizzarlo come indice di iscrizione al campionato, che è stato respinto in sede amministrativa. Il ricorso l'ho fatto io, quell'indice non attesta la salute di una società. Se domani mattina faccio un debito a 15 mesi, non viene rilevato perché è una cassa a breve. La Lazio ha i soldi propri. I fondi fanno debiti e non vengono rilevati, bisognava mettere un indice di solidità. Se un imprenditore è virtuoso, paradossalmente veniva penalizzato da questa situazione. Io sto facendo l'Academy e lo stadio, con tutti soldi che vengono spesi usando la cassa della società. Non ho fatto un mutuo per queste spese. Formello oggi è una città che ha avuto un cambiamento radicale, è uno dei centri migliori che ci stanno. La Lazio ha una società, che è la marketing, posseduta dal 100% dalla Lazio, ha 29 milioni di utili e ne produce 15 da anni. Come si può impedire a questa società di fare mercato? L'amministratore mi aveva detto di stare tranquillo sull'indice, che doveva essere abolito dal 1 luglio, io avevo anche controllato. Questo non è successo perché qualcuno si è inventato di spaccare a metà il mercato, applicando il criterio della Uefa. La Lazio non ha mai avuto nessun problema con la Uefa, mai una multa, altre squadre invece sì e hanno potuto fare mercato. Quel problema lì ha creato un danno alla società, serviva solo per evitare che una società vada in default. Ha prodotto però un effetto contrario, ci ha creato un danno. I nostri giocatori in estate avrebbero prodotto 100 milioni di ricavi, per fortuna che avevamo fatto acquisti per 107 milioni. Questo è il problema dell'indebitamento, il mercato non doveva essere chiuso. Avete scritto che la società sta fallendo... Non ho potuto fare operazioni di mercato nella fase estiva, i giocatori mi avevano chiesto di andare via già in estate. Ogni giocatore che esce verrà rimpiazzato. Se esce Guendouzi arriverà Taylor, un numero 10 dell'Ajax. È già certo. Ma non finisce qua il mercato. Io sorrido, l'interesse della società è quella di rinforzare la squadra, non indebolirla. Stiamo prendendo giocatori che hanno scelto la Lazio come punto di arrivo, non di partenza. Non siamo andati al supermercato... Ratkov lo monitoravamo da tanto tempo, avevamo mandato un osservatore in Bologna - Salisburgo. Sarri fa l'allenatore, mica conosce tutti i giocatori. I giocatori da che mondo è mondo li sceglie la società e lui li deve allenare. Io pure non conosco i giocatori, a differenza delle altre società ho messo su una sala scouting che lavorano continuamente e seguono calciatori in tutto il mondo composta da otto persone. Taylor farà parte della Lazio. L'interesse della società è rinforzare la squadra, ringiovanirla e renderla più affamata, con giocatori che vengano con orgoglio a indossare la nostra maglia. Castellanos e Guendouzi sono due ragazzi bravi. Io ho una squadra da salvaguardare, i ragazzi nello spogliatoio non possono essere mortificati, stanno dando tutto, dimostrando di tenere alla squadra. Ci sono delle componenti importanti da considerare.