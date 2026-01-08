Lazio, ecco il neo acquisto Taylor: scopriamo i suoi numeri

Si è acceso improvvisamente, dalla giornata di ieri, il calciomercato in casa Lazio. Dopo le uscite di Castellanos e Guendouzi, i biancocelesti hanno infiammato il calciomercato italiano con gli acquisti. Il primo, arrivato nella giornata di ieri, è stato l'attaccante serbo Petar Ratkov ( dal Salisburgo ) . Tante trattative sul tavolo e un altro affare in attesa solo di ufficialità. Parliamo di Kenneth Taylor, centrocampista classe 2002 che arriva dall'Ajax. Scopriamo insieme le caratteristiche del calciatore olandese.

Un video delle sue giocate

Le sue caratteristiche

La Lazio continua ad investire sulla linea verde puntando al fattore età oltre che alla qualità dei calciatori. Il centrocampista olandese è un classe 2002 e abbina caratteristiche importanti sia come mediano difensivo che come mezzala avanzata di spinta. Da una vita gioca con la casacca dell'Ajax addosso ed ora è il momento del salto di qualità. I biancocelesti hanno investito su di lui ben 15 milioni. Quest'anno con i biancorossi ha giocato 15 presenze segnando due reti e fornendo 4 assist ai suoi compagni.