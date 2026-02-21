Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio: i dubbi di Sarri

Di seguito le probabili formazioni scelte dai due tecnici per la sfida di questa sera

Beniamino Civitelli /
Sarri
Sarri - Fraioli

Dopo una settimana particolare in casa Lazio con le vicende extra-campo, soprattutto legate allo Stadio Flaminio, che hanno tolto attenzione sul calcio giocato, la squadra di Maurizio Sarri scende in campo in una gara che si preannuncia delicata. Il Cagliari di Pisacane deve riscattarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce, mentre la squadra biancoceleste deve rispondere alla vittoria del Sassuolo che l'ha momentaneamente scavalcata in classifica.

La probabile formazione del Cagliari

(4-3-3):  Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Esposito. 

All. Pisacane

La probabile formazione della Lazio

Nuno Tavares - Depositphotos

(4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. 

A disp.: Motta, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Pellegrini, Rovella, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Ratkov, Dia, Zaccagni. 

All.: Sarri.

