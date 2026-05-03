Women Live | Serie A, Parma-Lazio 1-1: l'arbitro non concede il rigore alle biancocelesti

Tutto pronto allo Stadio Il Noce di Parma tra Parma e Lazio per la terzultima giornata di Serie A Women Athora. Le biancocelesti di Grassadonia faranno visita alle ore 12:30 alla squadra allenata da Giovanni Valenti dove apriranno la domenica sportiva femminile dopo un momento complicato della Lazio, reduce da tre pesanti sconfitte consecutive che ha visto sfumare un posto Champions.

Le formazioni ufficiali

PARMA (3-5-2): Ceasar; Rabot, Pondini, Dominguez; Salas, Ambrosi, Gueguen, Uffren, Redondo; Prugna, Cox. A disposizione: Copetti, Kajan, Masu, Lonati, Cardona, Kerr, Distefano, Zamanian, Cissoko, Ferrario, Leskinen, Benedetti.

Allenatore: Giovanni Valenti

LAZIO WOMEN (4-4-1-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Zanoli; Visentin, Castiello, Goldoni, Oliviero; Simonetti; Monnecchi.

A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Benoit, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille (sez. Collegno)

Assistenti: Gheorghe Mititelu - Vincenzo D`Ambrosio Giordano

IV Ufficiale: Davide Ammannati

Operatore FVS: Kevin Turra

Il live del match tra Parma e Lazio