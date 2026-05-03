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Women Live | Serie A, Parma-Lazio 1-1: l'arbitro non concede il rigore alle biancocelesti

Tutto pronto per la 20° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Parma e Lazio

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la 20° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Parma e Lazio

Ginevra Sforza /

Tutto pronto allo Stadio Il Noce di Parma tra Parma e Lazio per la terzultima giornata di Serie A Women Athora. Le biancocelesti di Grassadonia faranno visita alle ore 12:30 alla squadra allenata da Giovanni Valenti dove apriranno la domenica sportiva femminile dopo un momento complicato della Lazio, reduce da tre pesanti sconfitte consecutive che ha visto sfumare un posto Champions.

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Le formazioni ufficiali

PARMA (3-5-2): Ceasar; Rabot, Pondini, Dominguez; Salas, Ambrosi, Gueguen, Uffren, Redondo; Prugna, Cox. A disposizione: Copetti, Kajan, Masu, Lonati, Cardona, Kerr, Distefano, Zamanian, Cissoko, Ferrario, Leskinen, Benedetti.
Allenatore: Giovanni Valenti

LAZIO WOMEN (4-4-1-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Zanoli; Visentin, Castiello, Goldoni, Oliviero; Simonetti; Monnecchi.
A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Benoit, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille (sez. Collegno)

Assistenti: Gheorghe Mititelu - Vincenzo D`Ambrosio Giordano

IV Ufficiale: Davide Ammannati

Operatore FVS: Kevin Turra

Il live del match tra Parma e Lazio

  • 45'
    whistle
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    Recupero primo tempo

    Tre minuti di recupero concessi al termine del primo tempo

  • 42'
    whistle
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    Il direttore di gara non concede il rigore e rimane della sua decisione di campo

  • 41'
    whistle
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    Arbitro all'FVS

    Si gioca la propria card Grassadonia per un possibile tocco con il braccio in area di rigore di Pondini

  • 35'
    whistle
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    Nulla per il direttore di gara: confermato il giallo a Castiello

  • 33'
    whistle
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    Arbitro all'FVS

    Prima card utilizzata dal Parma per verificare l'intervento di Castiello se fosse passibile di rosso diretto

  • 33'
    yellow_card
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    Cartellino giallo

    Ammonita Castiello 

  • 24'
    whistle
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    Occasione Lazio

    Oliviero da fuori area, alto sopra la traversa 

  • 21'
    goal
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    GOOOAL DELLA LAZIO

    La pareggia Monnecchi che sfrutta la disattenzione difensiva del Parma e batte Ceasar

  • 13'
    whistle
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    Tiro-cross di Monnecchi dalla sinistra, ma Ceasar respinge

  • 11'
    goal
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    Gol del Parma

    Destro di Prugna che porta in avanti le padrone di casa

  • 9'
    whistle
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    Ci prova anche Pondini di destro al limite dell'area, Durante blocca

  • 7'
    whistle
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    Occasione Parma

    Colpo di testa di Rabot pericoloso, conclusione alta

  • 1'
    whistle
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    Inizia Parma-Lazio!

    Al via il match tra Parma e Lazio: squadre schierate in campo, primo possesso affidato alle ospiti

  • 1'
    whistle
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    Minuto di raccoglimento

    Un minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi

Torna Zaccagni, out Cataldi e Gila. Taylor recuperato