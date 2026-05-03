Women Live | Serie A, Parma-Lazio 1-1: l'arbitro non concede il rigore alle biancocelesti
Tutto pronto per la 20° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Parma e Lazio
Tutto pronto per la 20° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Parma e Lazio
Tutto pronto allo Stadio Il Noce di Parma tra Parma e Lazio per la terzultima giornata di Serie A Women Athora. Le biancocelesti di Grassadonia faranno visita alle ore 12:30 alla squadra allenata da Giovanni Valenti dove apriranno la domenica sportiva femminile dopo un momento complicato della Lazio, reduce da tre pesanti sconfitte consecutive che ha visto sfumare un posto Champions.
Le formazioni ufficiali
PARMA (3-5-2): Ceasar; Rabot, Pondini, Dominguez; Salas, Ambrosi, Gueguen, Uffren, Redondo; Prugna, Cox. A disposizione: Copetti, Kajan, Masu, Lonati, Cardona, Kerr, Distefano, Zamanian, Cissoko, Ferrario, Leskinen, Benedetti.
Allenatore: Giovanni Valenti
LAZIO WOMEN (4-4-1-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Zanoli; Visentin, Castiello, Goldoni, Oliviero; Simonetti; Monnecchi.
A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Benoit, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia
La designazione arbitrale
Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille (sez. Collegno)
Assistenti: Gheorghe Mititelu - Vincenzo D`Ambrosio Giordano
IV Ufficiale: Davide Ammannati
Operatore FVS: Kevin Turra
Il live del match tra Parma e Lazio
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45'
Recupero primo tempo
Tre minuti di recupero concessi al termine del primo tempo
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42'
Il direttore di gara non concede il rigore e rimane della sua decisione di campo
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41'
Arbitro all'FVS
Si gioca la propria card Grassadonia per un possibile tocco con il braccio in area di rigore di Pondini
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35'
Nulla per il direttore di gara: confermato il giallo a Castiello
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33'
Arbitro all'FVS
Prima card utilizzata dal Parma per verificare l'intervento di Castiello se fosse passibile di rosso diretto
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33'
Cartellino giallo
Ammonita Castiello
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24'
Occasione Lazio
Oliviero da fuori area, alto sopra la traversa
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21'
GOOOAL DELLA LAZIO
La pareggia Monnecchi che sfrutta la disattenzione difensiva del Parma e batte Ceasar
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13'
Tiro-cross di Monnecchi dalla sinistra, ma Ceasar respinge
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11'
Gol del Parma
Destro di Prugna che porta in avanti le padrone di casa
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9'
Ci prova anche Pondini di destro al limite dell'area, Durante blocca
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7'
Occasione Parma
Colpo di testa di Rabot pericoloso, conclusione alta
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1'
Inizia Parma-Lazio!
Al via il match tra Parma e Lazio: squadre schierate in campo, primo possesso affidato alle ospiti
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1'
Minuto di raccoglimento
Un minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi