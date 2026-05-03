Inter, gruppi organizzati fuori dallo stadio per solidarietà ai laziali
Come riportato dal comunicato del tifo organizzato laziale, i gruppi organizzati dell'Inter non entreranno allo stadio per la sfida di campionato di sabato
Tifosi Inter - Via onefootball (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)
Dopo la trasferta di questa sera contro la Cremonese, la Lazio sarà impegnata in casa per la prova generale di Coppa Italia contro l'Inter: la squadra di Sarri affronterà i nerazzurri il prossimo sabato sul fronte del campionato, a soli tre giorni dall'attesa finale.
I gruppi organizzati interisti non entreranno all'Olimpico per Lazio-Inter di campionato
In occasione della sfida di Serie A anche i gruppi del tifo organizzato interista hanno svelato la propria posizione a riguardo: secondo il comunicato condiviso dal profilo Instagram della Voce della Nord, i tifosi interisti non entreranno allo Stadio Olimpico per solidarietà ai tifosi laziali.