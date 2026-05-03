Torna Zaccagni, out Cataldi e Gila. Taylor recuperato

Come riportato da Il Messaggero, Riecco la Cremonese, dopo un girone Sarri può sfidarla con un’altra Lazio.

Un'altra Lazio

Domani Romagnoli rischia seriamente di essere l’unico reduce dell’andata dicembrina (0-0). Partiti Guendouzi, Vecino e Castellanos, Provedel ha chiuso anzitempo la stagione e Cancellieri è squalificato.

Le ultime da Formello

Mario Gila - Depositphotos

Ieri a Formello non si sono allenati né Cataldi né Gila, non verranno forzati. Per il centrale spagnolo l’obiettivo dichiarato è la finale di coppa. Ancora in gruppo Marusic, Taylor ha smaltito del tutto l’influenza. Ieri è rientrato anche capitan Zaccagni. Tutti e tre si candidano per un posto, ma col minutaggio ridotto. Il montenegrino è in ballottaggio con Lazzari, ma vanta appena 66’ (a Bergamo) nell’ultimo mese e ha bisogno di giocare. L’alternativa dal 1’ al mediano olandese sarebbe una primissima volta della coppia di mezzali composta da Basic e Dele-Bashiru. L’ex Ajax è diffidato come Pedro, a cui mancano tre presenze per superare il bottino del Chelsea (206) e rendere la maglia biancoceleste la più vestita di sempre dopo quella del Barcellona. Con Patric in regia, per Provstgaard sarà la quattordicesima uscita di fila in A. Tavares può tornare titolare per poi concedere a Pellegrini l’antipasto con l’Inter di sabato prossimo. A destra Isaksen va alla ricerca del primo gol del club in casa di una neopromossa e di una seria candidatura per il 13 maggio.