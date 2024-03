Il video della Lazio per la super prestazione di "Muro" Gila

La Lazio ieri ha vinto e convinto ed è riuscita a portarsi a casa tre punti che dal punto di vista del morale possono dare tanto ad Igor Tudor e i suoi per affrontare i prossimi delicatissimi impegni. I biancocelesti contro la Juventus hanno creato tante occasioni anche grazie a questa nuova proposta di gioco molto offensiva e sono stati premiati nel finale con l'assist al bacio di Guendouzi per l'incornata vincente di Adam Marusic. Ieri, però, a non esser passata inosservata è stata la superlativa prestazione di Mario Gila, ribattezzato “Muro” Gila, che contro i bianconeri ha contribuito alla vittoria finale con tanti anticipi difensivi e contrasti decisivi: su tutti quello in recupero con scivolata finale su Kean, che ha impedito all'attaccante della Nazionale Italiana di concludere a rete.

Ieri Tudor, con questo suo nuovo modulo, ha portato Gila ad occuparsi della fascia sinistra, promuovendolo a braccetto di sinistra con un ampia libertà di movimento anche in avanti: sono tante le volte, infatti, che il difensore spagnolo si è spinto verso la trequarti campo avversaria. Nonostante il nuovo tecnico ed il nuovo stile di gioco Mario Gila ha confermato le prestazioni già fatte sotto la gestione Sarri e chissà se questa nuova filosofia votata all'anticipo e alla difesa uomo su uomo possa ancora di più contribuire al talento classe 2000.

Con un post sui propri profili social la Lazio ha voluto onorare la prestazione difensiva di Mario Gila collezionando in un video tutte le sue azioni principali di ieri: