ATP 1000, Jannik Sinner trionfa a Miami: è il nuovo numero 2 del ranking mondiale

Successo importantissimo per Jannik Sinner. Il tennista italiano ha vinto l'ATP 1000 di Miami, battendo in due set la Finale contro il tennista Grigor Dimitrov, 6-3 e 6-1 in un'ora e sei minuti di gioco. Oltre al trionfo nel torneo, Sinner è ufficialmente il nuovo numero 2 del ranking mondiale tennistico. Superato l'ormai ex numero 2 Carlos Alcaraz, eliminato ai Quarti di Finale del torneo proprio da Grigor Dimitrov, è il primo tennista italiano nella storia a riuscirci.

Jannik Sinner conquista così il suo 13esimo torneo in carriera, secondo Marsters 1000 della sua carriera, dopo quello vinto a Toronto nel dicembre del 2023.