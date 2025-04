FORMELLO | Atalanta-Lazio: davanti con Dele-Bashiru e Tchaouna, in regia Belahyane spera

La Lazio sfida l’Atalanta inaugurando il ciclo di quattro partite ravvicinate che potranno decidere la stagione biancoceleste. Marco Baroni può scegliere, l’organico è tornato praticamente al completo al netto delle assenze di Patric (stagione finita) e Ibrahimovic (lesione muscolare). L’impegno è complicato con il tecnico che non vuole rischiare nulla in vista dell’Europa League. Per questa ragione diversi big potrebbero rimanere a riposo partendo da Isaksen. Il danese, nominato miglior giocatore del mese di marzo, ha un fastidio al tendine e sarà risparmiato per la Norvegia lasciando spazio a Tchaouna. Sulla trequarti ci sarà il rilancio di Dele-Bashiru che proprio nella gara di andata era andato a segno mentre il resto del reparto è completato da Zaccagni a sinistra e Dia come terminale offensivo. Castellanos si è allenato con i compagni e siederà in panchina mentre su Noslin sono in corso delle valutazioni sulla convocazione, l’olandese ha riportato un taglio al piede in un incidente domestico. In mezzo al campo non ci sarà Guendouzi per squalifica, al fianco di Rovella quindi è aperto il ballottaggio fra Belahyane e Vecino con il marocchino favorito. Dietro torna Lazzari a destra con Nuno Tavares a sinistra, al centro la coppia sarà composta da Gigot e Gila. Ha saltato la rifinitura Romagnoli ma non dovrebbe essere in dubbio la sua partenza per Bergamo. Fra i pali sono stati alternati Provedel e Mandas, la gerarchia è chiara e va a favore dell’italiano ma non sono escluse sorprese.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Belahyane, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Hysaj, Belahyane, Basic, Dele-Bashiru, Isaksen, Pedro, Noslin, Castellanos.

Squalificati: Guendouzi

Diffidati: Belahyane, Isaksen.

Indisponibili: Patric, Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Ruggeri, Toloi, Sulemana, Samardzic, Cuadrado, Vlahovic, De Ketelaere, Maldini, Brescianini.

Squalificati: -

Diffidati: Djimsiti, Lookman.

Indisponibili: Scamacca, Scalvini, Posch, Palestra, Toloi, Kossounou.



ARBITRO

Daniele Chiffi della sezione di Padova

Assistenti: Marco Scatragli (sezione di Arezzo) – Khaled Bahri (sezione di Sassari)

IV uomo: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

VAR: Aleandro Di Paolo (sezione di Avezzano)

AVAR: Rosario Abisso (sezione di Palermo)