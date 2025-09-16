Lazio-Roma, il numero di tagliandi venduti sale alle stelle: il dato aggiornato

Il momento tanto atteso e temuto dai tifosi laziali e romanisti si avvicina, dopo la sconfitta rispettivamente a Sassuolo e contro il Torino, domenica 21 settembre alle ore 12:30 le due squadre scenderanno in campo allo stadio Olimpico per sfidarsi nel primo duello della stagione 2025/2026. Da una parte la Lazio guidata dal Comandante Maurizio Sarri e dall'altra la Roma di Gasperini, uno scontro difficile e che farà battere velocemente il cuore dei tifosi.

Lazio-Roma: il dato

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, per il derby della Capitale le due tifoserie hanno risposto presente e sono pronte a sostenere le loro squadre dagli spalti, infatti, sono stati venduti circa 34 mila biglietti, compresi quelli riservati al settore ospiti. Considerando anche gli abbonati, invece, il numero di tifosi di entrambe le squadre sale a circa 60mila, di cui 37mila biancocelesti e 23mila giallorossi, numeri sicuramente impressionanti e che mostrano nuovamente l'amore che ogni tifoso prova nei confronti di quei colori.

Nelle pagina successiva le informazioni sulla vendita dei tagliandi per il derby della Capitale