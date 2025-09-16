Lazio-Roma, il Comandante dovrà fare a meno di molte pedine: il punto sugli infortunati

La 3a giornata di Campionato si è conclusa ed ha portato con sé i risultati sorprendenti, come la vittoria del Cagliari, Udinese, Sassuolo, Torino rispettivamente contro il Parma, Pisa, Lazio e Roma, ma non solo, il Napoli ha trionfato sulla Fiorentina, Milan-Bologna è terminata 1-0 e l'Atalanta, nell'incontro con il Lecce, è riuscita a portarsi a casa i primi 3 punti della stagione. Nella 3a giornata, oltre al pareggio in Verona-Cremonese e Como-Genoa, si è disputato anche il derby d'Italia, che si è concluso 4-3 a favore della Juventus e ai danni dell'Inter. Nella 4a giornata, invece, è in programma il duello tanto atteso dai tifosi biancocelesti e giallorossi, infatti, domenica 21 settembre alle ore 12:30 scenderanno in campo all'Olimpico la Lazio e la Roma per sfidarsi nel primo derby della stagione, tuttavia, come Gasperini dovrà fare a meno di Dybala, il Comandante non potrà usufruire di molte pedine.

Il punto sulle aquile infortunate

Sono molte le aquile ancora in dubbio per il derby di domenica, primi tra tutti Nicolò Rovella e Taty Castellanos, che si sono fermati durante Sassuolo-Lazio. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, non è chiaro se per il numero 6 il il problema siano stati alcuni fastidi riportati dalla Nazionale, la pubalgia o soltanto di un affaticamento agli adduttori, mentre l'ex Girona era stato inquadrato con una borsa di ghiaccio sulla coscia sinistra. Nei prossimi giorni i due calciatori dovranno essere ricontrollati ma, nel frattempo, il mister ha già pensato a due possibili alternative, vale a dire schierare Cataldi e Dia come titolare nel derby. Per quanto riguarda Isaksen, invece, l'esterno non è ancora pronto e sarà riconfermato Matteo Cancellieri, ma non solo, neanche Vecino, Lazzari e Patric potranno essere utilizzati dal Comandante nella sfida di domenica.

