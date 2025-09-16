Lazio-Roma, il Comandante dovrà fare a meno di molte pedine: il punto sugli infortunati

Domenica 21 settembre alle ore 12:30 si disputerà il derby della Capitale, tuttavia, sono molte le aquile infortunate e indisponibili

Michelle De Angelis /
Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball
Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball

La 3a giornata di Campionato si è conclusa ed ha portato con sé i risultati sorprendenti, come la vittoria del Cagliari, Udinese, Sassuolo, Torino rispettivamente contro il Parma, Pisa, Lazio e Roma, ma non solo, il Napoli ha trionfato sulla Fiorentina, Milan-Bologna è terminata 1-0 e l'Atalanta, nell'incontro con il Lecce, è riuscita a portarsi a casa i primi 3 punti della stagione. Nella 3a giornata, oltre al pareggio in Verona-Cremonese e Como-Genoa, si è disputato anche il derby d'Italia, che si è concluso 4-3 a favore della Juventus e ai danni dell'Inter. Nella 4a giornata, invece, è in programma il duello tanto atteso dai tifosi biancocelesti e giallorossi, infatti, domenica 21 settembre alle ore 12:30 scenderanno in campo all'Olimpico la Lazio e la Roma per sfidarsi nel primo derby della stagione, tuttavia, come Gasperini dovrà fare a meno di Dybala, il Comandante non potrà usufruire di molte pedine.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il punto sulle aquile infortunate 

Sono molte le aquile ancora in dubbio per il derby di domenica, primi tra tutti Nicolò Rovella e Taty Castellanos, che si sono fermati durante Sassuolo-Lazio. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, non è chiaro se per il numero 6 il il problema siano stati alcuni fastidi riportati dalla Nazionale, la pubalgia o soltanto di un affaticamento agli adduttori, mentre l'ex Girona era stato inquadrato con una borsa di ghiaccio sulla coscia sinistra. Nei prossimi giorni i due calciatori dovranno essere ricontrollati ma, nel frattempo, il mister ha già pensato a due possibili alternative, vale a dire schierare Cataldi e Dia come titolare nel derby. Per quanto riguarda Isaksen, invece, l'esterno non è ancora pronto e sarà riconfermato Matteo Cancellieri, ma non solo, neanche Vecino, Lazzari e Patric potranno essere utilizzati dal Comandante nella sfida di domenica.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Maurizio Sarri a LSC sugli infortunati 

Lazio-Roma, il numero di tagliandi venduti sale alle stelle: il dato aggiornato