Inter-Torino rappresenterà un evento storico: ecco il motivo

È stata da poco designata la terna arbitrale di Inter-Torino, gara in programma per domenica alle 12:30 e che sarà condita dai festeggiamenti dei nerazzurri per la vittoria dello scudetto, il 20esimo per la Beneamata.

Un evento storico

Ma il match non passerà alla storia solo per questo, ma soprattutto per un altro motivo: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il fischietto della partita, ma la vera novità è che sarà accompagnata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Triscatti. Una terna arbitrale composta da sole donne rappresenta un primato nella nostra Serie A. In passato era accaduto solo in Coppa Italia e in Serie B. Un evento storico.

I precedenti

L'arbitro e le due assistenti sono state le prime donne a dirigere insieme un match ufficiale tra uomini dei principali campionati europei. È successo a dicembre 2022, quando le tre ragazze hanno arbitrato in occasione di Frosinone-Cremonese nella serie cadetta. A gennaio 2023 vennero successivamente designate per la prima volta in Coppa Italia in occasione di Napoli-Cremonese, gara valida per gli ottavi di finale. Al turno successivo passeranno poi i lombardi ai calci di rigore (6-7) dopo che il match si concluse sull'incredibile risultato di 2-2 e con i futuri campioni d'Italia che vennero eliminati dalla competizione da una squadra successivamente retrocessa in Serie B.