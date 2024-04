Il Ds del Gladbach frena: "Kamada? Potrebbe aiutarci ma penso che..."

Kamada resta o non resta? È questo il dilemma. Solo il giocatore giapponese ha il diritto di esercitare l'opzione di rinnovo fino a giugno 2027, la quale gli è stata concessa al momento della firma del contratto estivo che lo ha legato alla Lazio fino al termine di questa stagione. In caso contrario si libererà a parametro 0. L'ex Eintracht Francoforte ha vissuto un'annata più che travagliata, passata per la maggior parte del tempo seduto in panchina o visto dal precedente tecnico Sarri come un'alternativa marginale.

La cura Tudor: possibile permanenza?

Il nuovo tecnico croato si è fidato sin da subito delle qualità del Samurai, che tanto bene aveva fatto nella sua passata esperienza in Germania. Il ragazzo è sembrato da subito più sicuro dei propri mezzi, e si è detto entusiasta della nuova filosofia di calcio di Tudor. Inevitabilmente il suo futuro non è ancora stato scritto, ma se prima una sua partenza sembrava scontata, ora le quotazioni di vederlo vestire ancora biancoceleste crescono.

Un ritorno in Germania?

Ovviamente, sul suo nome sono state dette tante cose ed è stato accostato a moltissime squadre. Un suo nuovo approdo in Germania sembrava essere l'opzione più accreditata, con il Borussia M'Gladbach e un ritorno all'Eintracht Francoforte alla finestra come destinazioni più calde. In merito a queste voci di calciomercato, si è espresso quest'oggi il Ds del Gladbach Roland Virkus ai microfoni di Sportbuzzer.

Queste le sue parole: