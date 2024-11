I convocati della Nazionale danese: la decisione su Isaksen

In questi ultimi minuti è stata resa nota la lista dei convocati per le prossime sfide di Nations League della Danimarca durante la terza sosta nazionali. L'esterno biancoceleste, Gustav Isaksen, ha guadagnato nuovamente la convocazione per la Nazionale danese. Una grande soddisfazione per il classe 2001 che nell'ultima sfida contro la Svizzera ha siglato il suo primo goal in stagione con la maglia della nazionale e ha conquistato anche il titolo di Player of the match di Svizzera-Danimarca.

I prossimi impegni della Danimarca

La Nazionale danese è attualmente al secondo posto in classifica del Gruppo 4 nella League A con 7 lunghezze, a soli tre punti dalla Spagna capolista. Per il terzo turno di Nations League la Danimarca sarà impegnata nelle due sfide contro Spagna e Serbia, rispettivamente previste per venerdì 15 novembre alle 20:45 in casa e lunedì 18 novembre alle 20:45 in trasferta.

Il post della Nazionale danese