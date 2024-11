Isaksen, raggiunte 50 presenze con la Lazio: la reazione social

Grazie alla titolarità nella partita di ieri di campionato contro il Cagliari, terminata per 2-1 a favore dei biancoceleste, Gustav Isaksen ha raggiunto 50 presenze con la maglia della Lazio. L'esterno biancoceleste è arrivato a Roma nella scorsa stagione di mercato dal Midtjylland: il classe 2001 si era fatto notare dalla dirigenza capitolina durante Midtjylland-Lazio del settembre 2022, perso duramente dalla squadra, all'epoca, di Maurizio Sarri per 5-1. In quell'occasione Isaksen giocava nella squadra avversaria e siglò la rete del 4-1, dimostrando le sue abilità di corsa e tecnica e mettendo ampiamente in difficoltà il terzino biancoceleste Adam Marusic. Arrivato alla Lazio non riuscì da subito ad entrare nei meccanismo di gioco e a trovare spazio, ma con il tempo, nonostante il cambio di allenatori, ha trovato sempre più fiducia, arrivando oggi ad essere uno dei titolari fissi della squadra di Marco Baroni.

Il messaggio social

50 partite con La Lazio 🩵 è sempre un onore 🙏🏻

Il post dell'esterno biancoceleste