FORMELLO - Lavoro atletico per la squadra; assenti Gila, Tavares e i titolari di ieri

La Lazio è partita con il piede giusto in campionato vincendo per 3-1 la gara d’esordio con il Venezia. Quest’oggi la squadra si è ritrovata a Formello, erano presenti: Mandas, Furlanetto, Magro, Patric, Hysaj, Pellegrini (con tutore al ginocchio sinistro), Castrovilli, Cataldi, Vecino, Akpa Akpro, Basic, Isaksen, Pedro, Tchaouna, Dia. I calciatori che non non sono partiti titolari hanno svolto un lavoro atletico, esercizio sul possesso palla divisi in tre gruppi e infine una partitella a campo ridotto.





S.S.Lazio

Le assenze

Si sono registrate le assenze di Gila, Tavares e tutti i titolari della gara di ieri.