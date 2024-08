CONFERENZA STAMPA | Castellanos: "Ho parlato con Zac per battere il rigore. Devo continuare così"

Intervenuto in conferenza stampa post partita, Taty Castellanos, premiato come man of the match di Lazio-Venezia, ha condiviso le sue impressioni e sensazioni dopo il positivo esordio in campionato. La Lazio ha ottenuto una convincente vittoria per 3-1 contro i veneti, e l'ex attaccante del Girona si è distinto con una prestazione eccezionale, coronata da un gol, un rigore trasformato e un palo colpito. Queste le sue parole:

Non hai più la pressione della concorrenza...

È importante la fiducia del mister. L'anno scorso ho giocato meno perché c'è stato Ciro che è una leggenda, devo continuare lavorando perché è importante cominciare il campionato vincendo

Un gol, un calcio di rigore, due pali. Che cosa ti rimproveri?

Niente, sono felice. Questo era importante per me e per la squadra, abbiamo preso tanti giocatori nuovi importanti per il gruppo. Questo è per tutti i giocatori e per tutti i tifosi della Lazio

Firmi per fare 13 gol?

Devo continuare lavorando, il gol deve arrivare lavorando, la fiducia è importante.

La stagione passata è stato detto che sei poco cinico, oggi ti sei inventato un gol da solo

Abbiamo fatto un bellissimo precampionato e abbiamo lavorato tantissimo in settimana perché il Venezia è una squadra forte. La squadra è diversa, con tanti giocatori nuovi e giovani. Siamo una squadra nuova che deve lavorare tanto

Sulle critiche arrivate dopo la passata stagione:

Devo rispondere sul campo. Questo è importante per me, devo essere umile.

Rispetto alla scorsa stagione, ti trovi meglio con Baroni?

A Baroni piace tanto giocare fuori e arrivare in area con tanti giocatori. Per un attaccante è importante, devo arrivare sempre sul primo o secondo palo per fare gol

Noti che sulle fasce arrivano più cross invitanti?

Sì, lavoriamo su questo in settimana. L'importante è arrivare in area e il mister mi dice sempre che devo arrivare lì

Cosa pensi di Noslin? Parlerai con Zaccagni per i calci di rigore?

Noslin è un giocatore importante. Ha fatto un anno bellissimo nel Verona. Con Zaccagni ho parlato per calciare il rigore, ma sono cose di campo e lui ha calciato un bellissimo rigore

Cosa hai provato alla standing ovation quando il pubblico ti ha applaudito?

Felice, è importante per il calciatore che il tifoso ti applauda. Sono felice per questa serata, che è stata molto diffificile

Si è parlato di offerte arrivate ma la società ti ha dato fiducia