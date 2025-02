Comunicato Lega Serie A: "La difesa del prodotto è importante per il sistema calcio"

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli e di Serie B, Paolo Bedin, con l'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, e il Presidente della Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, Federico Bagnoli Rossi, si sono riuniti oggi presso la sede di Via Rosellini. La discussione ha riguardato soprattutto il contrasto alla pirateria sportiva, infatti, in 10 mesi di attività della piattaforma Piracy Shield, secondo i dati AGCOM, sono stati bloccati circa 30 mila siti pirata, ma non solo, si è arrivati ad 11 arresti e oltre 2500 canali di diffusione illegale di contenuti sportivi sequestrati con affari mensili di 250 milioni di euro.

Depositphotos

La possibile soluzione contro la pirateria

Le leghe calcistiche si sono confrontate con FAPAV, per tentare di capire le possibili soluzioni per contrastare chi compie atti illeciti, i quali originano sanzioni e pene nei confronti di chi utilizza contenuti pirata, multe da 150 fino a 5 mila euro, sia per chi trasmette contenuti pirata, reclusione da 6 mesi a 3 anni e multe da 2.500 a 15 mila euro.

Nella pagina seguente il comunicato della Lega Serie A