Vanessa Leonardi, giornalista di Sky: "Sarri tradito? Secondo me no, ma Lotito ne sa più di me. La Lazio può ancora dire la sua"

Nelle ultime ore, la redazione di News.Superscommesse.it ha intervistato in esclusiva la celebre giornalista di Sky Vanessa Leonardi, che con la sua consueta competenza e professionalità ha commentato gli argomenti più attuali del nostro calcio, soffermandosi anche sul momento della Lazio dopo le dimissioni di Sarri e l’arrivo di Tudor.

Vanessa, anche ascoltando le parole di Lotito, Sarri sembra essere stato tradito dalla squadra. Ne convieni anche tu?

“Io ero per il no, in base a quanto saputo da chi segue la Lazio costantemente, che mi ha fornito informazioni diverse. È ovvio, però, che il Presidente Lotito ne sappia più di tutti. Quando giochi diversi anni con lo stesso allenatore, che è uno di quelli che pretende tanto dai propri calciatori, ci sta che si possa uscire un pochino logorati, sia mentalmente che fisicamente. Ma stiamo parlando di stanchezza e non di tradimento. D’altronde, che vantaggi ne trarrebbero dal tradirlo? Che ora col nuovo tecnico hanno ancora più responsabilità e meno alibi? Però, ribadisco, Lotito ne sa certamente più di me”.

Può essere Tudor l’uomo giusto per riportare la Lazio, in queste ultime giornate, almeno in Europa League?

“La classifica è corta, la Lazio è un’ottima squadra, con diversi giocatori superiori alla media, che sanno fare la differenza. Io credo che, in questa stagione, arriveremo fino all’ultima giornata con i discorsi salvezza ed Europa ancora aperti. E meno male: così ci divertiremo! Ribadisco che la Lazio, con quella rosa e con molte avversarie impegnate nelle coppe europee, come Milan, Roma, Atalanta, Fiorentina, che causano per forza di cose un dispendio di energie fisiche e mentali, ce la possa fare a risalire. Come impegni extra, hanno ‘solo’ quelli di Coppa Italia, dove tra l’altro i biancocelesti possono ancora dire la loro”.