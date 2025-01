Lazio-Real Sociedad, Gila nel post: “Siamo scesi in campo con ambizione, volevamo la vittoria”

È appena terminato il match Lazio- Real Sociedad, iniziato alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. La partita è stata giocata a ritmi intensi da parte di due squadre assolutamente determinate nel portare a casa il risultato, soprattutto il biancocelesti per i quali questa partita è valsa la qualificazioni agli ottavi e primo posto nella speciale classifica a 36 squadre. Nonostante le numerose assenze fra infortunati, squalificati e fuori lista, visto e Baroni a schierato la migliore Lazio possibile per una sfida così importante e sul campo si è vista una squadra consapevole, non soltanto dell’entità della partita, ma anche del percorso fatto finora, un cammino europeo costellato di grandi vittorie, un solo pareggio e zero sconfitte. Dopo la partita, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto il calciatore biancoceleste Gila.

Le parole di Gila a LSC

Sulla partita

Sono contento perché la squadra ha fatto una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo, siamo scesi in campo con un’ambizione pazzesca. La partita sembrava facile per come l’abbiamo giocata ma è stato davvero difficile. Volevo a tutti i costi la vittoria, il mister ci aveva detto l’importanza di mantenere il primo posto. Spero di continuare a segnare così come ho fatto stasera per aiutare la squadra anche con i goal. Abbiamo passato un momento di partite complicate, come il derby e il pareggio di Como ma con la testa abbiamo pensato al futuro e ci siamo presi i tre punti a Verona e oggi, ora pensiamo alla Fiorentina.

Sulla Lazio attuale

Non so se è la Lazio più forte da quando sono qui, anche due anni fa abbiamo fatto tanto ma questa è una squadra giovane con tanta ambizione. Se continuano così faremo tante cose belle

