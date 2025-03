Lotito incontra Baroni a Formello: "Stai sereno, siamo soddisfatti"

Il confronto a Formello

Dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Bologna, la Lazio cerca una scossa per ripartire e ritrovare lo spirito che aveva caratterizzato la prima parte di stagione. Proprio in quest’ottica, ieri pomeriggio a Formello si è svolto un colloquio tra il presidente Lotito e l’allenatore Baroni, subito dopo la seduta pomeridiana. Un incontro necessario per chiarire alcune tensioni sorte nei giorni successivi alla debacle del Dall’Ara. Il presidente ha ribadito la fiducia nell’allenatore, ma ha chiesto un cambio di marcia: massimo impegno, concentrazione e nessuna ulteriore caduta, soprattutto sul piano mentale e fisico, come accaduto a Bologna.

Fiducia e responsabilità

Il confronto ha avuto anche lo scopo di incoraggiare e responsabilizzare l’intero gruppo in vista della fase decisiva della stagione, in cui si definiranno obiettivi e valore della rosa. Nessuno sarà esente da giudizi, ma al tempo stesso la società resta compatta intorno all’allenatore. Come riportato da Il Messaggero, Lotito avrebbe rassicurato Baroni con parole distensive:

Stai calmo e sereno, siamo soddisfatti del tuo lavoro. Crediamo in te, adesso più rotazioni.

Un messaggio chiaro: c’è ancora tempo per rialzarsi, ma serve subito una reazione concreta sul campo.