Buon compleanno Sinisa Mihajlovic, resterai per sempre nei cuori di tutti noi

Oggi, 20 febbraio, la Lazio celebra il compleanno di uno dei suoi giocatori più amati e significativi: Sinisa Mihajlovic. È diventato una leggenda non solo per la sua abilità tecnica e il suo carattere indomabile, ma anche per il suo legame indissolubile con la storia della Lazio. Oggi avrebbe compiuto cinquantasei anni, Sinisa verrà ricordato dai tifosi della Lazio che lo hanno sempre sostenuto e amato.



Il suo talento

Mihajlovic è conosciuto in tutto il mondo per la sua straordinaria carriera da calciatore, in particolare per il suo talento sui calci di punizione, che lo ha reso uno dei più temuti specialisti di sempre.

I suoi anni alla Lazio

L’avventura di Mihajlovic con la Lazio è stata ricca di successi, sia individuali che collettivi. In quegli anni, la squadra biancoceleste era una delle più forti d’Italia e d’Europa, e Sinisa fu protagonista di quella che è stata una delle squadre più spettacolari della storia del club.