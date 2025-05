Lazio, emergenza terzini: le condizioni di Marušić preoccupano, Lazzari e Tavares in ripresa

Mancano solo tre partite alla fine di questo campionato, un percorso pieno di alti e bassi adesso arrivato proprio alla fine. Il traguardo deve biancocelesti passerà per partite decisive come Juventus, Inter e Lecce, la prima delle quali si disputerà proprio sabato all’Olimpico a partire dalle ore 18:00. La Lazio ritroverà l’ex Tudor che, proprio 365 giorni fa, sedeva sulla panchina biancoceleste, dopo l’inaspettato e doloroso addio di Sarri. Alla fine proprio il croato fece un passo indietro e si dimise dopo un duro striscione della Nord. Non si preannuncia, insomma, una bella accoglienza per l’allenatore bianconero all’Olimpico.

La situazione dei terzini: Marušić

Il match di sabato sarà importantissimo e Baroni potrà contare su quasi tutta la squadra, tranne che sui terzini. Infatti, ad oggi, in casa Lazio, è a disposizione Solamente Pellegrini, entrato in diffida per il giallo rimediato a Empoli. Come riporta Il Messaggero, l’altro che sembrava scontato, Marušić, impiegato due volte da esterno alto nelle ultime tre gare, all’improvviso si ritrova a rischio per un edema contusivo dovuto alla ginocchiata di Cacace immediata al terzo minuto sulla tibia sinistra. Ecco il motivo della sostituzione con Isaksen all’intervallo: il montenegrino, ieri con la tibia molto gonfia, oggi, nonostante il riposo di squadra, sarà a Formello per le terapie e il lavoro propedeutico per esserci sabato contro la Juventus. Baroni ha già perso Hysaj per doppia ammonizione al Castellani e spera di ritrovare almeno gli altri due terzini infortunati, Lazzari e Tavares, per non dover preallertare Gila come pedina bonus sulla fascia.

Marusic - Depositphotos

Nella prossima pagina le condizioni di Tavares e Lazzari