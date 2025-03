Calciomercato Lazio, Fabiani ha un obiettivo per giugno: nel mirino Durosinmi del Plzen

Stasera i biancocelesti scenderanno in campo in casa per disputare il ritorno dei gli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen, una partita importante, una delle tante di questa stagione in cui la squadra dovrà dare il tutto per tutto per qualificarsi ai quarti e onorare un ottimo percorso europeo. Aldilà dell’Europa League, servirà massimo impegno anche in campionato dove domenica i biancocelesti incontreranno il Bologna in trasferta. In sostanza, il calendario della Lazio è fitto di impegni e bisognerà investire il massimo impegno nelle due competizioni: campionato ed Europa. Oltre alle questioni di campo, la società starebbe lavorando anche al mercato.

La Lazio e il calciomercato: il lavoro di Fabiani

In un periodo di impegni importantissimi per la Lazio, la società lavora per il futuro della squadra. Pochi giorni fa era stata resa nota un’indiscrezione di calciomercato circa un interesse del club biancoceleste manifestato per l’attaccante del Viktoria Plzen - squadra che, appunto sfiderà la Lazio stasera - Durosinmi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, il ds Angelo Fabiani avrebbe fissato un incontro con la dirigenza della squadra cieca per valutare la fattibilità di un colpo di mercato. L’offerta ammonterebbe sui 10 milioni di euro e il discorso andrebbe chiuso a giugno. Il nigeriano nel mirino della Lazio è, d’altronde, un connazionale di Dele-Bashiru, è monitorato dalla Nazionale nigeriana tra i possibili convocati per la Coppa d’Africa (che si svolgerà a stagione in corso).

Il profilo di Durosimni

Il classe 2003, nigeriano, attaccante del Viktoria Plzen, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio grazie all’acquisto, nel 2021, del Karvinà (società calcistica con sede nella città di Karvinà, in Repubblica Ceca) che lo aggrega nelle proprie giovanili e lo fa disordine in prima squadra nell’ottobre successivo. Il 9 gennaio 2023 viene ufficializzato il suo trasferimento al Viktoria Plzen con la formula del prestito, squadra in cui il giovane si sta impegnando a dimostrare tutte le sue qualità. La Lazio ha già avuto modo di notare il calciatore durante la partita di andata di settimana scorsa e stasera ci sarà una seconda occasione per valutare la prestazione del giovane. Le caratteristiche che lo rendono interessante sono rapidità, versatilità e buona tecnica, oltre che ad una notevole capacità di finalizzazione (in questa stagione vanta già 5 reti in 9 partite).