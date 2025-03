Lazio, interviene la UEFA: a rischio la prossima trasferta europea per i laziali

La Lazio stasera sfiderà il Viktoria Plzen alle ore 18.45 all’Olimpico, partita valida per gli ottavi di Europa League, composizione in cui la squadra è chiamata ad impegnarsi al massimo per onorare le soddisfazioni regalate finora a società e tifosi. La probabilità di qualificarsi ai quarti renderà la sfida di stasera unica ed emozionante, soprattutto perché disputata di fronte quasi 40.000 laziali presenti allo stadio.

Laziali allo stadio: trasferta vietata

Proprio riguardo ai tifosi presenti allo stadio, oltre alle squalifiche sul campo, arrivano anche quelle relative agli spalti. Dopo la gara di andata a Plzen, la Uefa avrebbe deciso di optare per la chiusura del settore ospiti ai tifosi biancocelesti in quella che potrebbe essere la prossima trasferta europea. Come rimporta Il Corriere dello Sport, secondo gli ispettori della Uefa presenti in Repubblica Ceca, nel settore ospiti era presente una bandiera riconducibile alla marina nazista. La decisione dovrebbe venire assunta dall‘Appeals Body, corpo d’appello della Uefa che dirime le questioni più urgenti e che, sempre nelle ultime ore, ha deliberato anche circa l’entità della squalifica di Rovella e Gigot.

Quale partita dovranno saltare i laziali?

La decisione della Uefa arrivata nelle ultime ore impedirebbe ai laziali di partecipare alla prossima trasferta europea che, in caso di qualificazione ai quarti (la Lazio disputerà proprio stasera il ritorno degli ottavi), si starebbe proprio del match del 10 aprile contro una fra Bodo Glimt e Olympiacos (si sfideranno stasera). La notizia ha scosso il mondo biancoceleste e tutti i tifosi, ma si attendono novità a riguardo, tra cui una risposta ufficiale della società.