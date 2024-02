Tuchel:"Non credo di essere l'unico problema"

Il Bayern Monaco sta affrontando un periodo difficile, con recenti sconfitte in campionato e in Champions League contro la Lazio, il che ha portato a una forte critica nei confronti dell'allenatore Thomas Tuchel. Nonostante le voci di una possibile separazione anticipata, il club ha deciso di mantenere Tuchel fino alla fine della stagione prima di procedere con la separazione. Nonostante questo accordo, l'allenatore ha manifestato la sua frustrazione con queste parole:

"Non ho mai avuto la sensazione che noi, come staff tecnico, avessimo perso il rapporto la squadra, ma le responsabilità non sono tutte mie. Non credo di essere l'unico problema ma mi assumo le mie colpe. Non sono soddisfatto del modo in cui giochiamo e lo dico da un po’ di tempo. La decisione della società? Non importa se la capisco o no, o se ne sono felice. L’unica cosa che conta adesso è che ci sia chiarezza. La chiarezza porta libertà e fa bene in partita e negli allenamenti, devo essere libero di agire. Non devo pensare alle conseguenze a lungo termine delle mie scelte ma essere un po’ più spericolato".