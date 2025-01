Braga-Lazio: prima sfida e risultati contro le italiane

Quella tra il Braga e la Lazio sarà una sfida storica, dato che è il primo incontro assoluto tra le due squadre. Questo match rappresenta un’importante occasione per entrambe le formazioni. La Lazio, infatti, cercherà di portare a casa un risultato positivo in terra portoghese, mentre il Braga punterà a dare un’impronta decisiva alla sua campagna europea.

Lazio - Depositphotos

Il Braga e le sfide contro le italiane: un passato altalenante

Negli ultimi anni, il Braga ha avuto una serie di difficoltà nelle sfide casalinghe contro squadre italiane. Dopo un inizio promettente in cui aveva mantenuto l’imbattibilità nelle prime tre partite giocate in casa contro club italiani, la squadra portoghese ha subito tre sconfitte consecutive. Questo trend negativo, che ha avuto luogo nelle ultime edizioni delle competizioni europee, aumenta la pressione su di loro, poiché la sfida contro la Lazio rappresenta una nuova opportunità per interrompere questa serie di insuccessi.

La Lazio alla ricerca della prima vittoria contro il Braga

Per la Lazio, il match contro il Braga è anche una nuova sfida da vincere. La squadra biancoceleste si avvicina all’incontro con fiducia, consapevole delle difficoltà che il Braga ha incontrato contro le italiane negli ultimi anni. La Lazio, forte di un buon rendimento nelle competizioni europee e di una rosa ben equilibrata, vorrà sfruttare questa occasione per raccogliere punti importanti in una trasferta storica.