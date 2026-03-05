Lazio-Atalanta, Cataldi si infuria con Manganiello: ecco la frase pronunciata

La sfida di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta è stata segnata da un momento di fortissima tensione che ha visto protagonista Danilo Cataldi. In un clima già surriscaldato dall'importanza della posta in palio, il laziale ha dato voce al malumore della squadra per alcune decisioni arbitrali ritenute penalizzanti.

L'episodio Cataldi-Manganiello

Il momento di massima tensione si è verificato al 35’ del primo tempo, quando Cataldi si è rivolto con rabbia verso l’arbitro Manganiello dopo la mancata assegnazione di un secondo calcio d’angolo a favore dei biancocelesti. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il centrocampista avrebbe urlato "Ci stiamo giocando la vita", frase che riassume perfettamente la pressione e il senso di urgenza che hanno caratterizzato la sfida, soprattutto vista l'importanza del passaggio di turno per il club capitolino.

Il video riportato da Sportmediaset