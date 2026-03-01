Dubai Iran: colpito anche il Burj Al Arab, paura negli hotel

Colpito anche il Burj Al Arab di Dubai, l’albergo considerato “7 stelle”.

Dubai risulta ormai nel mirino dell’Iran. La Repubblica islamica ha bersagliato le infrastrutture simbolo della metropoli, destinazione scelta ogni anno da milioni di visitatori occidentali. Al momento si trovano ancora decine di migliaia di cittadini stranieri nella città degli Emirati, tra viaggiatori e residenti, mentre i rispettivi governi stanno predisponendo misure di assistenza. Anche l’Italia si sta attivando in questa direzione, ma nel frattempo l’Iran prosegue con il lancio di missili contro alberghi e scali aeroportuali. Dopo l’attacco al Fairmont The Palm, tra le strutture più rappresentative dell’arcipelago artificiale di Jumeirah Islands, a poca distanza e a poche ore di intervallo è stato raggiunto da un frammento di missile anche il Burj Al Arab.

Burj Al Arab colpito dopo Fairmont The Palm

L’episodio ha aumentato l’allarme nella città di Dubai, dove la comunità internazionale segue con apprensione l’evolversi della situazione legata all’Iran

